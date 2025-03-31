川普稱對普丁「非常生氣」 放話對俄石油徵收「二級關稅」。

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-31 08:30

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美國總統川普周日（30 日）在接受美國媒體《NBC》採訪時表示，他對俄羅斯總統普丁「非常生氣」，如果因俄羅斯的原因導致俄烏不能達成停戰協議，美國可能對俄羅斯石油買家徵收「二級關稅」。

川普當天在接受採訪時說，他對普丁最近批評烏克蘭總統澤倫斯基的可信度等言論「非常生氣」和「惱火」。如果他與俄方無法就停止在烏克蘭的流血衝突達成協議，並且他認定是俄羅斯的責任，美國將對所有來自俄羅斯的石油徵收「二級關稅」。

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「這意味著如果你從俄羅斯採購石油，你就不能在美國做生意了…… 所有石油將被徵收 25% 的關稅，所有石油將被徵收 25% 到 50% 的關稅。」川普說。

川普說，如果俄烏未達成停火協議，這一關稅措施將在一個月內生效。

川普還表示，普丁知道他很生氣，但他與普丁的「關係很好」，兩人計劃再次溝通。