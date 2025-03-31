中國3月官方製造業PMI報50.5 景氣繼續回升

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-31 10:30

‌



中國 3 月官方製造業採購經理人指數（PMI）報 50.5，比上月上升 0.3 個百分點，景氣繼續回升。

據《華爾街見聞》周一（31 日）報導，從企業規模看，大型企業 PMI 為 51.2，比上月下降 1.3 個百分點，高於臨界點；中、小型企業 PMI 分別為 49.9 和 49.6，比上月上升 0.7 和 3.3 個百分點，均低於臨界點。

‌



從分類指數看，在構成製造業 PMI 的 5 個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

3 月份製造業商務活動指數為 50.8，比上月上升 0.4 個百分點，擴張步伐加快。

分行業看，建築業商務活動指數為 53.4，比上月上升 0.7 個百分點；服務業商務活動指數為 50.3，比上月上升 0.3 個百分點。

從行業看，水上運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於 55.0 以上較高景氣區間；餐飲、生態保護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數均低於臨界點。