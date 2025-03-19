新台幣IRS集中結算上線！7/1起於期交所集中結算 月底48家金融機構加入
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-19 20:03
新台幣利率交換契約（IRS）應集中結算制度於 7 月 1 日正式上線，未來金融機構間交易 IRS，都須提交至期交所強制集中結算，金融機構無需承擔交易對手的信用風險，並簡化結算作業，目前已有 45 家金融機構採自願集中結算，3 月底前另有 3 家會完成，總計共 48 家金融機構。
金管會統計，2024 年全年全台 IRS 總交易金額為新台幣 6.69 兆元；2023 年全年為 5.74 兆元、2022 年則為 5.62 兆元。
金管會公告，新台幣利率交換（IRS）應集中結算規範將於 114 年 7 月 1 日起實施，銀行、證券商、票券金融公司、保險公司、信託業、槓桿交易商及其他金管會指定金融機構，從事期交所受理集中結算之新台幣利率交換契約交易，均應提交期交所進行集中結算。
未來金融機構間交易新台幣利率交換契約（IRS），都須提交至期交所強制集中結算，金融機構無需承擔交易對手的信用風險，並簡化結算作業，提升市場風控與效率。
期交所表示，目前已有 45 家銀行及證券商業者以結算會員或客戶身分參與，3 月底前另有 3 家金融機構加入，顯示有交易新台幣 IRS 業者已做好遵循應集中結算之準備，主管機關公告實施新台幣 IRS 應集中結算機制將可順利推行。
期交所提醒目前尚無新台幣 IRS 交易需求之業者，未來從事交易前，應先選擇以結算會員或客戶身分，取得參與集中結算之資格，並確認交易對手同樣具備資格，以確保交易契約可提交期交所集中結算，符合法令遵循。期交所並將持續提供輔導及諮詢服務，協助新進業者順利適應集中結算機制，相關資訊可至期交所官網「店頭集中結算資訊專區」查詢。
應集中結算機制為國際趨勢，各國監理機關已逐步要求金融機構將特定店頭衍生性金融商品納入集中結算，以降低系統性風險。在主管機關支持與指導下，我國即將實施之新臺幣 IRS 應集中結算制度，將可強化市場韌性、提升金融機構資本運用效率，助益我國金融市場與國際接軌。
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