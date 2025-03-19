新台幣IRS集中結算上線！7/1起於期交所集中結算 月底48家金融機構加入

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-19 20:03

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新台幣利率交換契約（IRS）應集中結算制度於 7 月 1 日正式上線，未來金融機構間交易 IRS，都須提交至期交所強制集中結算，金融機構無需承擔交易對手的信用風險，並簡化結算作業，目前已有 45 家金融機構採自願集中結算，3 月底前另有 3 家會完成，總計共 48 家金融機構。

金管會統計，2024 年全年全台 IRS 總交易金額為新台幣 6.69 兆元；2023 年全年為 5.74 兆元、2022 年則為 5.62 兆元。

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金管會公告，新台幣利率交換（IRS）應集中結算規範將於 114 年 7 月 1 日起實施，銀行、證券商、票券金融公司、保險公司、信託業、槓桿交易商及其他金管會指定金融機構，從事期交所受理集中結算之新台幣利率交換契約交易，均應提交期交所進行集中結算。

未來金融機構間交易新台幣利率交換契約（IRS），都須提交至期交所強制集中結算，金融機構無需承擔交易對手的信用風險，並簡化結算作業，提升市場風控與效率。

期交所表示，目前已有 45 家銀行及證券商業者以結算會員或客戶身分參與，3 月底前另有 3 家金融機構加入，顯示有交易新台幣 IRS 業者已做好遵循應集中結算之準備，主管機關公告實施新台幣 IRS 應集中結算機制將可順利推行。

期交所提醒目前尚無新台幣 IRS 交易需求之業者，未來從事交易前，應先選擇以結算會員或客戶身分，取得參與集中結算之資格，並確認交易對手同樣具備資格，以確保交易契約可提交期交所集中結算，符合法令遵循。期交所並將持續提供輔導及諮詢服務，協助新進業者順利適應集中結算機制，相關資訊可至期交所官網「店頭集中結算資訊專區」查詢。