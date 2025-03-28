正式上線！微信開始幫你找「附近的工作」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-28 15:52

‌



據《界面新聞》報導，微信周五（27 日）正式上線「附近的工作」小程式，未來用戶用微信小程式找工作或許會成為常態。

「附近的工作」小程式來自騰訊出行服務團隊。基於 LBS（基於位置的服務）技術，用戶能夠查看距離自己最近的零工需求和薪酬情況，如營業員、快遞員等。如果求職者有意報名，可以點擊需求頁面下方報名選項，獲得企業聯繫方式。

‌



騰訊並不參與具體崗位，而是選擇一種最「輕」的方式——與當地人社部門合作，從而保證崗位的真實有效性，這也是「附近的工作」與同城就業網站的最大區別。以深圳南山區為例，上線崗位都需要經過南山區公共就業服務平台「南山就業幫」審核。

深圳市南山區人力資源局公共就業服務部部長羅娘水表示，用工單位和人力資源公司需要和南山就業幫運營公司簽訂崗位開發協議，協議包括企業資質審核、崗位合規合法性審核、糾紛處置等內容。

「附近的工作」產品負責人鄧迪表示，未來的一個重要考察指標，是關注求職者是否能夠成功入職。例如，要求企業在後台回傳每一位求職者的入職訊息，綁定求職者發薪、打卡功能，幫助求職者管理求職紀錄。

目前「附近的工作」已逐步覆蓋廣東江門、河北唐山、江西九江、廣東深圳、北京朝陽區等多個省市，提供超過 2 萬個崗位，累計幫助 2.4 萬餘名用戶實現就業意向對接。

羅娘水表示，目前崗位成功轉化率符合預期，尤其是快遞物流和商超零售崗位轉化率較高。

騰訊推出找零工小程式的背後，是逐漸龐大的靈活就業群體規模。

中國國家統計局公布的數據顯示，流動就業人員規模在 2 億人左右。這部分群體有活躍的靈活就業需求，但真實零工市場存在兩個缺陷：一是虛假崗位過多，二是在仲介層層盤剝之後，結款期限難以保證。

為此，小程式內也接入「微工卡」功能，通過集成電子簽、微保等，為零工市場提供簽約、實時定位打卡、考勤、日結保險等服務。

靈活就業群體不只有普工。鄧迪表示，騰訊也在考慮接入更多腦力兼職需求，例如設計師、文字作者的零單。