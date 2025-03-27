〈日股收盤〉川普汽車關稅轟頂 日經指數下挫227點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-27 15:39

‌



日本股市周四 (27 日) 開低走低，受到美國加徵汽車關稅影響，日本汽車股重挫，加上美科技股下跌拖累半導體類股表現，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 0.6% 或 227.32 點，報 37,799.97 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.09% 或 2.58 點，報 2,815.47 點。

‌



川普宣布輸美汽車徵收 25% 關稅，於 4 月 2 日生效。不僅適用全車，對於發動機、變速箱、動力和電氣元件等關鍵零組件也都要被課稅。

日本首相石破茂周四在國會中表示，將考量所有可能會發生的情境，來因應美國政府的汽車關稅，暗示不排除採取反制措施。

儘管如此，汽車類股依舊成為殺盤重心，豐田下挫 2.04%、本田下跌 2.48%、日產下挫 1.68%、馬自達重挫 5.99%；汽車零組件廠 DENSO 也下跌 1.95%。

由於日本汽車產業占日本 GDP 的 3%，日本調研單位野村綜合研究所（NRI）估算，若是日本沒拿到汽車關稅豁免權，日本經濟成長可能會減少 0.2% 左右，甚至馬上讓日本景氣陷入危機。