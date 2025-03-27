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軟銀領投400億美元融資將完成 OpenAI估值衝向3000億美元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-27 11:08

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軟銀領投400億美元融資將完成 OpenAI估值衝向3000億美元。(圖:shutterstock)

《彭博》引述知情人士報導，OpenAI 即將完成一輪由軟銀集團領投的 400 億美元融資，這筆交易將使該公司的估值達到 3000 億美元，幾乎是去年 10 月融資時的 2 倍。

報導稱，其他參與的投資者包括 Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund 和 Altimeter Capital Management。其中，對沖基金 Magnetar Capital 可能會貢獻高達 10 億美元的資金。


OpenAI、Magnetar 和 Founders Fund 的代表拒絕對此融資發表評論。 Coatue 和 Altimeter 則尚未回應置評請求。

根據研究公司 PitchBook 的數據，OpenAI 的這輪融資將是有史以來規模最大的一輪。包括籌集的資金在內，將使該公司估值達到 3000 億美元，幾乎是其 10 月進行上一輪融資時的估值 1570 億美元的兩倍。

知情人士表示，軟銀將向 OpenAI 投資 75 億美元，還有一個投資財團提供的 25 億美元資金。今年稍後還將有第二筆 300 億美元資金進來，其中包括來自軟銀的 225 億美元、來自一個財團的 75 億美元。

軟銀拒絕評論。這家日本企業集團已分別向星際之門項目（Stargate Project）投入了數十億美元。

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OpenAI軟銀融資星際之門

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