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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至0.79元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.83元下修至0.79元，其中最高估值1.1元，最低估值0.79元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.1(1.1)1.762.38
最低值0.79(0.79)1.281.85
平均值0.85(0.86)1.422.1
中位數0.79(0.83)1.342.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.07億12.42億15.14億16.78億
最低值9.33億11.34億14.01億16.78億
平均值9.93億11.99億14.49億16.78億
中位數10.03億11.97億14.47億16.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.26-0.52-0.42-0.101.95
營業收入5.12億1.63億3.04億5.93億7.83億

詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMMYT

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