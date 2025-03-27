鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至0.79元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-27 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.83元下修至0.79元，其中最高估值1.1元，最低估值0.79元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.1(1.1)
|1.76
|2.38
|最低值
|0.79(0.79)
|1.28
|1.85
|平均值
|0.85(0.86)
|1.42
|2.1
|中位數
|0.79(0.83)
|1.34
|2.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.07億
|12.42億
|15.14億
|16.78億
|最低值
|9.33億
|11.34億
|14.01億
|16.78億
|平均值
|9.93億
|11.99億
|14.49億
|16.78億
|中位數
|10.03億
|11.97億
|14.47億
|16.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.26
|-0.52
|-0.42
|-0.10
|1.95
|營業收入
|5.12億
|1.63億
|3.04億
|5.93億
|7.83億
詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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