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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為128.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.39元，其中最高估值2.23元，最低估值0.76元，預估目標價為128.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.23(2.23)2.082.72
最低值0.76(0.76)0.891.86
平均值1.43(1.45)1.622.25
中位數1.39(1.46)1.562.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.96億16.84億18.26億19.13億
最低值15.51億15.95億16.85億18.47億
平均值15.73億16.37億17.41億18.80億
中位數15.71億16.41億17.31億18.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.242.966.043.701.50
營業收入10.56億11.54億14.30億15.45億15.54億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPT

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