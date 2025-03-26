貨幣和財政猛藥奏效！富達國際：估中國今年GDP成長上看5% 中型A股最受惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-26 19:17

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2025 年全球投資市場於顛簸中開局，加徵關稅的不確定性，使市場普遍預期全球通膨將更長時間處於較高水準，美國 Fed 也放慢降息步伐，但中、印及日等三大市場轉向以內需驅動增長，浮現投資契機。尤其中國自 2025 年經濟表現漸佳，自 2024 年 Q4 的刺激經濟政策奏效，企業獲利也有好轉。富達國際估中國今年經濟成長率可望達到 5% 的預測目標。鑑於 A 股市場更仰賴內地經濟，更具週期性，故中型 A 股有望成主要受益者。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，美國貿易政策不確定性及貿易緊張局勢，可能影響亞洲經濟增長前景，惟區內各經濟體面臨風險程度不一。儘管受出口關稅增加及全球需求放緩的直接衝擊，貿易不確定性趨升或使亞洲各國透過更積極的改革，加大支持內需及加強區內合作，尋求經濟增長和韌性。中國大陸經濟復甦，特別是內需消費增長越顯重要，可望成大部分亞洲經濟體的替代出口國。

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劉培乾表示，自 2018 至 2019 年間中美貿易關係首次轉趨緊張後，中國大陸便開始為貿易關係不確定性作準備，過去數年積極重組供應鏈，分散至東協、拉丁美洲及非洲等地更多貿易夥伴，同時降低出口美國比重，有望抵禦較高的美國關稅。

同時，中國亦已轉向擴大內需，以抵銷部分外在壓力。自 2024 年第四季起，將提振內地消費及培育「新質生產力」為要務，並在最近召開的兩會，重申將實施更積極的財政及適度寬鬆的貨幣政策，且推出提振消費專案等。這些政策有助於外部壓力增加下，支持內部消費增長。值得留意的是，今年《政府工作報告》傳遞一定程度彈性，並強調保持靈活，以便未來外部環境惡化時迅速推出進一步刺激政策。

此外，自 2025 年以來，中國大陸為表現最佳的市場之一。自 2024 年第四季推出刺激經濟政策後，經濟數據明顯改善，貨幣和財政政策立場更為明確，企業獲利也有好轉。

富達國際基金經理 George Efstathopoulos 表示，看到中國刺激和補貼政策帶動消費令人鼓舞，這也向執政者和投資人釋放：財政政策與消費存在密切關聯的訊號。儘管中國還需做得更多，但財政政策確實在消費信心低迷情況下發揮作用。房地產市場也在逐步增加支持政策下有所改善，過去數月甚至看到復甦跡象，意味去槓桿週期最壞階段已過，潛在尾部風險得到預防性處理。

George 續談，中國大陸一月份信貸數據也顯示良好，遠超市場預期，並受惠明確支持政策不斷增加。更重要的是，中國大陸人工智慧（AI）發展，特別是 DeepSeek 動搖中國大陸在科技領域落後美國觀點，提醒投資人中國大陸科技能力和創新，提振市場信心，並顯著轉變投資看法。

富達相信，中國的 AI 可促進收入、生產力、甚至就業。今年二月中國大陸領導人召開民營企業座談會，被視為擁抱「新質生產力」且促進科技發展催化劑。中國大陸 AI 基本面持續向好，有助形成新投資格局。AI 相關企業獲利預期顯著上調，足證基本面改善，故富達預期相關企業將增加資本支出，進一步帶動獲利增長。

George 認為，目前企業獲利改善所帶來的升幅，主要集中境外上市陸資科技股。若中國大陸進一步加大刺激，情況可能改變。在貿易保護主義趨升的環境，中國大陸不能只靠出口，需要刺激內需，使經濟由雙引擎驅動，減輕加徵關稅壓力，更重要的是有助平衡經濟，有效應對通縮壓力，創造更持續的經濟增長。