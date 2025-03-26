川普政府首度出手！將多家中國科技公司打入貿易黑名單

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-26 08:11

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美國商務部工業與安全局周二（25 日）在聯邦公報上刊發兩份文件，將 50 餘家中國科技企業和機構納入「實體清單」，預定 3 月 28 日生效。

「實體清單」是美國商務部工業和安全局制定的貿易黑名單，列入該名單的企業，需要獲商務部單獨許可，才能採購美國受管制的技術或貨物。

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在其中的一份文件中，美國商務部將一系列與中國人工智慧（AI）大模型開發、伺服器以及超級電腦產業的 12 家公司列入「實體清單」，包括北京智源人工智能研究院、寧暢信息產業（Nettrix Information Industry Co., Ltd.）、中科可控旗下伺服器品牌 Suma，以及浪潮信息在中國以及港台地區多家子公司。

值得注意的是，2023 年 3 月，浪潮信息控股股東浪潮集團（Inspur Group）已經被納入「實體清單」。

在另一份文件中，還有 42 家中國公司，19 家巴基斯坦公司，以及伊朗、南非、阿聯多家公司被納入「實體清單」。美國商務部以「支持中國量子技術發展」為由，制裁賽澔儀器、安徽科華貿易、重慶西南集成電路設計公司等一系列公司。另外，還有數十家中國公司，被美方以「涉軍」為由，列入出口關注清單。

聯邦公報資料顯示，這也是今年川普政府上任以來，美國商務部首度調整「實體清單」。川普的上一個任期，已經將數百家中國企業、機構列入「實體清單」， 意圖全方位切斷中國科技企業獲取發展所需的技術、設備等資源。

對於美方的行徑，中國政府已經多次闡明嚴正立場。