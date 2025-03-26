美股多空雙向、風險對沖都能做！元大期貨上架10檔美股CFD

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-26 12:56

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美國科技股動盪，加上川普貿易關稅政策的不確定性，美股波動加劇。近期那斯達克指數自 2 月高點回落 13%，特斯拉（TSLA-US）等重量級企業股價也大幅下挫，部分個股甚至「腰斬」。台灣投資人過去因受限於複委託，僅能做多，無法放空，交易彈性不足。元大期貨槓桿交易商為此推出美股差價契約（CFD）交易服務，提供投資人多空雙向交易及風險對沖工具，可以更靈活地應對市場震盪。

為滿足市場需求，元大期貨槓桿交易商進一步新增 10 檔美股 CFD 標的，涵蓋科技、能源、醫療、交通等多元產業，包括蘋果（AAPL）、輝達（NVDA）、微軟（MSFT）、洛克希德馬丁（LMT）、雷神（RTX）及特斯拉（TSLA）等重量級個股，讓投資人能夠有效突破傳統複委託僅能先買後賣的限制。

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平台提供最高達 10 倍的槓桿倍數，讓投資者能以較少資金放大潛在報酬；在當前高利率環境下，透過做空美股 CFD，更可賺取約 2% 的年化隔夜利息，進一步增加收益來源。更多產品槓桿倍數與合約規格詳情，可參考元大期貨槓桿交易官網。