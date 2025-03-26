手機、耳機在陸賣不動！蘋果庫克慨捐浙江大學1.38億 押注教育市場

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-26 13:10

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蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克今 (26) 日現身浙江大學紫金港校區，參加移動應用創新十周年活動，並宣佈捐給浙大 3000 萬人民幣 (約 1.38 億台幣) 支援教育程式設計。蘋果將與浙大共同設立蘋果移動應用孵化基金，提供最前沿的技術培訓，包括 App 開發、產品設計、市場行銷和商業運營等專業課程。

庫克說：「我們相信程式設計是一項強大的工具，它能讓人們以全新的方式進行創造、交流和解決問題。我們很榮幸能深化與浙江大學長達十年的合作關係，為下一代開發者提供技能支援，幫助他們開發創新應用，創立充滿生機的業務。」

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浙大黨委書記任少波說：「我們很高興跟蘋果繼續緊密而深入地合作。我們將發揮雙方各自優勢，通過蘋果移動應用孵化基金，共同攜手培育知識、能力、素質、人格全面發展的新質人才。」

該基金將通過研討會、實習和導師制等方式，建立學生開發者與行業領袖和投資者之間的聯繫，為他們提供更多商業培訓，助其在不斷發展的 iOS 應用經濟中取得成功。

蘋果對移動應用創新賽的支援已持續十年，累計共有大中華區近千所高校 3 萬多名參賽者受益。許多參賽者成長為應用程式工程師、企業家和教育工作者，不僅獲得個人發展的新機遇，且通過程式設計為所在社區帶來積極變化。

庫克閃電現身浙大的同時，恰逢蘋果手機在中國市場表現持續下滑之際。蘋果新機 iPhone 16e 在上月 21 日正式在中國上市，根據知名數位部落客數位閒聊站爆料，截至 3 月 9 日銷量僅 2.9 萬支左右。

iPhone16e 價格公佈時，128GB 版本售價人民幣 4499 元，直逼 iPhone16 售價，這也導致 iPhone16e 一上架預約就遭不少網友吐槽完全是「高價低配」。

iPhone16e 銷售期間有不少知名機構發文稱 iPhone16e 銷量暴增，比 iPhoneSE3 銷量高出不少，但單看 iPhone16e 前期銷量，可判斷出 iPhoneSE3 其實銷量慘淡，並未達預期，也直接導致原本 iPhoneSE4 直接改名為 iPhone16e。

另據其他數據，在人民幣 2000 至 4000 元價位的中國中階機型銷量排名中，OPPO、vivo、華為、小米和榮耀位列前五，若單獨分析品牌表現蘋果則排第六，顯示其主要影響力仍集中於高端市場領域。

此外，蘋果在中國市場的困境已不再局限於 iPhone 銷量不佳，無線耳機和平板電腦出貨量去年也出現下滑情形。

去年中國耳機總出貨量達 7235 萬部，年增率 5.6%，但蘋果耳機出貨量卻下降 31.7%，市佔率從第二跌至第四。

蘋果與中國公司在平板電腦上的價格差距也同樣明顯，蘋果產品主要定價在人民幣 4000 元以上，華為和小米提供的產品價格區間廣泛，起步價約人民幣 1000 元。