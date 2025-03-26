激辯！USTR辦陸船靠港費公聽會 美港口物流相關業者：若實施 將敲醒海運業喪鐘

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-26 09:40

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美國貿易代表署 (USTR) 周一 (24 日) 舉行一場圍繞著是否對中國製船舶徵收港口費的辯論會，專家認為，最終結果將決定世界是否會來一場現代貿易史上從未經歷過的狂野風暴，不僅關乎中美貿易關係走向，更可能在全球航運、製造業及供應鏈領域掀起一場風暴。

提案的支持者認為，此舉旨在重振美國本土造船業，減少對中國製造的依賴，反對者則警告，此舉將嚴重破壞全球供應鏈，推高物流成本，甚至波及農業、能源等關鍵產業。

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美國鋼鐵工會及部分國會議員是該提案的主要推手。他們指責中國透過「不公平競爭」主導全球造船市場，並聲稱提高港口費將迫使美國企業轉向本土造船廠，進而創造就業機會，並增強國家安全。

USTR 引述數據指出，中國去年承接全球約 80% 的新船訂單，而美國造船廠年產量不到 10 艘，凸顯兩國在該領域的巨大差距。

反對提案的美國港口營運商、物流公司及農業出口商指出，中國製船舶在全球航運中佔據主導地位，強徵港口費將導致運輸成本飆升，進而推高美國進口商品價格。

多家企業主管在聽證會上以切身經歷警示潛在風險。總部位於俄亥俄州的貨運代理公司 UWL 總裁 Duncan Wright 表示，若港口費政策實施，「將敲響我們業務的喪鐘」。美國企業高度依賴中國製船舶運輸貨物，短期難尋替代方案。

煤炭產業成為首批發出警報的產業之一。美國煤炭供應鏈委員會指出，針對中國船舶收費將導緻美國煤炭出口受阻，而澳洲等競爭對手將趁機搶佔市場份額。「這不僅影響煤炭企業，還將波及港口、鐵路和物流服務商，形成連鎖反應。」

印第安納州大豆協會表示，美國近半大豆用於出口，中國是主要買家，若因船舶費用導致運輸延遲或成本增加，美國農民的國際競爭力將遭受重創。

航運諮詢公司 Vespucci Maritime 執行長 Lars Jensen 警告，此舉恐引發全球航運市場的「系統性混亂」，並指「中國造船廠產能龐大，短期內日韓造船廠難以填補缺口。美國若強行切斷供應鏈，最終將自食其果」。

美國航運協會執行長凱西 ‧ 梅特卡夫質疑說道：「懲罰中國的同時也在懲罰美國海運系統，這真的是國家利益嗎？」

國際觀察家認為，美國此舉反映全球化進程中「逆流」的頑固性。儘管世界早已形成緊密的產業分工，但部分美國政客仍沉迷於「贏者通吃」的零和思維，試圖透過單邊施壓迫使其他國家讓步。