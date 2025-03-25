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鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑坦德銀行(SAN-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為7.12元

鉅亨網新聞中心 2025-03-25 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對桑坦德銀行(SAN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.88元，其中最高估值0.98元，最低估值0.76元，預估目標價為7.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.98(0.98)1.121.31.04
最低值0.76(0.76)0.880.921.04
平均值0.88(0.88)0.981.11.04
中位數0.88(0.87)0.971.091.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值688.11億703.44億732.96億712.73億
最低值635.24億640.40億663.69億712.73億
平均值657.37億677.20億698.36億712.73億
中位數655.38億677.27億697.58億712.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.610.520.570.710.83
營業收入735.88億781.61億983.54億1,368.08億1,459.31億

詳細資訊請看美股內頁：
桑坦德銀行(SAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAN

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