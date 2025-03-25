鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑坦德銀行(SAN-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為7.12元
鉅亨網新聞中心 2025-03-25 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對桑坦德銀行(SAN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.88元，其中最高估值0.98元，最低估值0.76元，預估目標價為7.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.98(0.98)
|1.12
|1.3
|1.04
|最低值
|0.76(0.76)
|0.88
|0.92
|1.04
|平均值
|0.88(0.88)
|0.98
|1.1
|1.04
|中位數
|0.88(0.87)
|0.97
|1.09
|1.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|688.11億
|703.44億
|732.96億
|712.73億
|最低值
|635.24億
|640.40億
|663.69億
|712.73億
|平均值
|657.37億
|677.20億
|698.36億
|712.73億
|中位數
|655.38億
|677.27億
|697.58億
|712.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.61
|0.52
|0.57
|0.71
|0.83
|營業收入
|735.88億
|781.61億
|983.54億
|1,368.08億
|1,459.31億
詳細資訊請看美股內頁：
桑坦德銀行(SAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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