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鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑坦德銀行(SAN-US)EPS預估下修至0.79元，預估目標價為5.97元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 20:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對桑坦德銀行(SAN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.81元下修至0.79元，其中最高估值0.87元，最低估值0.73元，預估目標價為5.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.87(0.87)0.951.061.06
最低值0.73(0.73)0.70.750.83
平均值0.8(0.8)0.840.890.92
中位數0.79(0.81)0.830.890.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值676.46億684.51億705.03億694.80億
最低值630.12億625.59億635.71億659.58億
平均值648.34億649.71億663.96億672.05億
中位數644.37億648.92億663.28億666.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.610.520.570.71
營業收入735.88億781.61億983.54億1,368.08億

詳細資訊請看美股內頁：
桑坦德銀行(SAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAN

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