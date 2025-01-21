鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑坦德銀行(SAN-US)EPS預估下修至0.79元，預估目標價為5.97元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對桑坦德銀行(SAN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.81元下修至0.79元，其中最高估值0.87元，最低估值0.73元，預估目標價為5.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.87(0.87)
|0.95
|1.06
|1.06
|最低值
|0.73(0.73)
|0.7
|0.75
|0.83
|平均值
|0.8(0.8)
|0.84
|0.89
|0.92
|中位數
|0.79(0.81)
|0.83
|0.89
|0.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|676.46億
|684.51億
|705.03億
|694.80億
|最低值
|630.12億
|625.59億
|635.71億
|659.58億
|平均值
|648.34億
|649.71億
|663.96億
|672.05億
|中位數
|644.37億
|648.92億
|663.28億
|666.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.61
|0.52
|0.57
|0.71
|營業收入
|735.88億
|781.61億
|983.54億
|1,368.08億
詳細資訊請看美股內頁：
桑坦德銀行(SAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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