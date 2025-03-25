小米給電動車業務補充彈藥 大規模籌資425億港元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-25 11:33

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中國小米集團 (01810-HK) 周二（25 日）公告，公司與賣方及經辦人訂立配售及認購協議，配售 8 億股現有股份，並根據一般授權認購等量新股份。配售價為每股 53.25 港元，比最後交易日收市價折讓約 6.6%。

據《界面新聞》報導，配售股份佔小米現有已發行股本約 3.2%，認購後佔擴大股本約 3.1%。本次認購預計籌資淨額約 425 億港元，將用於業務擴張、研發投資及其他一般用途。配售及認購事項需滿足協議條件方可完成。

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香港恒生指數周二盤中跌 1.1%，恒生科技指數大跌 1.71%，小米股價重挫逾 5%。

小米剛剛交出一份「史上最強年報」，2024 年全年營收為人民幣 3,659 億元，創歷史新高，激增 35%。集團經調整淨利潤為人民幣 272 億元，創歷史新高，驟增 41.3%。

作為小米重要的新興業務，電動車銷量和營收雖然高速增長，但仍在投入期，目前還處於虧損狀態。

財報顯示，2024 年第四季智慧電動車等創新業務分部總收入為人民幣 167 億元，其中智慧電動車收入為人民幣 163 億元，其他相關業務收入為人民幣 3 億元。

2024 年第四季，智慧電動車等創新業務分部毛利率為 20.4%，經調整淨虧損人民幣 7 億元。2024 年智慧電動車等創新業務分部毛利率為 18.5%，經調整淨虧損人民幣 62 億元。

小米集團執行長雷軍曾在 2021 年表示，計劃未來十年向電動車領域投資 100 億美元。