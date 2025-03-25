美官員誤將記者拉進軍事計畫群聊 川普：我不知情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-25 09:57

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據《路透》報道，美國白宮承認，在美國襲擊葉門叛軍胡塞前不久，政府高階官員在一個包括一名記者在內的群聊內揭露軍事計畫。

《大西洋月刊》主編戈德伯周一（24 日）在一篇報導中說，美國政府高階官員 3 月 13 日無意中將他拉進商討打擊胡塞的群聊。他是被國家安全顧問沃爾茨拉進加密消息平台 Signal 的群聊。

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這位媒體人透露，他通過軟體收到通知，被拉進了一個名為「胡塞 PC 小組」的群聊，這通常指的是包含內閣成員等高階安全官員的委員會會議。

戈德伯格稱，在美軍發動攻擊前幾個小時，美國國防部長赫格塞思在群聊中發布行動細節，「包括有關目標、美國將部署的武器和攻擊順序的消息」。

戈德伯格表示，參與者包括標註為美國副總統范斯、美國國務卿盧比歐、中央情報局局長拉特克利夫、美國國家情報總監加巴德、美國財政部長貝森特等人的賬號。

川普周一對此聲稱，他不知道此事，「我對此一無所知」，「我不是《大西洋月刊》的忠實粉絲」。

一名白宮官員說，正在進行調查，川普已經聽取了有關情況的簡報。

美國白宮國家安全委員會發言人休斯表示，戈德伯格在一份特別報告中披露的消息線索「似乎是真實的」，政府官員「正在審查一個無意中被拉入群聊的號碼」。