中日舉行第六次經濟高層對話 牛彈琴：兩國關係又有重大突破

鉅亨網新聞中心 2025-03-25 08:40

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具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周日（23 日）表示，中日關係最近又有重大突破。

上周六中日在東京舉行第六次經濟高層對話，達成 20 項共識。

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算起來，這還是時隔 6 年後第一次舉行經濟高層對話。6 年開一次，也可見過去幾年中日關係跌宕起伏。

「牛彈琴」說，中日 6 年來第一次開，一開就達成 20 項重要共識，這釋出了一個重要信號：中日關係，正在努力加速好起來。

看 20 項共識，就是 14 個字：對話對話再對話，合作合作再合作。

20 項裡提到的對話有：

碳減排政策對話

環境高級別圓桌對話

服務貿易政策對話

汽車對話

食品安全合作部長級對話

出口管制對話

中國政府部門與日本商會對話

日本政府部門與中國企業協會對話

海洋垃圾合作專家對話

還有很多論壇，如：節能環保綜合論壇、海運政策論壇，以及各種交流活動。本質也是對話。

綜合中國外長王毅的講話，以及中日 20 條共識，「牛彈琴」有以下五個值得關注的點。

第一、「以經促政」，擴大中日各領域各部門對話交流，培育更多新增長點。

第二、強強聯手、彼此成就。鼓勵雙方在人工智慧（AI）等領域合作，更值得關注的一點，還要在第三方市場開展合作。

第三、平衡解決各自合理關切。消除歧視限制，維護供應鏈穩定暢通，這也是王毅與日韓外長談得比較多的話題。

第四、多邊領域，加強合作。尤其裡面提到，要儘快恢復中日韓自貿協定談判。

第五、日本最關心，也是 20 條中表述最長的一條，有關福島核污染水排海問題和日本水產品輸華問題。

幾乎每次中日磋商或對話，這都是日方必談的一個問題。