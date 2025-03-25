小米1.4兆港元市值失守！小米配股籌425億港元 股東權益面臨稀釋 早盤崩逾6%

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-25 13:30

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小米集團 (01810-HK)今 (25) 日在港股早盤重挫，一度跌超 6.4%，午間收盤仍跌 5.44%，報每股 53.9 港元，半日成交額近 640 億港元，創該股單日成交額新紀錄，最新市值跌破 1.4 兆港元，主要因為該集團今日早上公告打算配售 8 億股股份，籌資約 425 億港元，將用於業務擴張、研發投資及其他一般用途。

公告顯示，小米此次配售價為每股 53.25 港元，相較周一 (24 日) 收盤價折價約 6.6%。小米此次擬配售股份占現有已發行股本約 3.2%，認購後佔擴大股本約 3.1%。配售及認購事項需滿足協議條件方可完成。

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公告中也披露最新股權架構，創辦人雷軍持有 24.1% 的股份，其他股東擁有小米集團 75.9% 的股份。小米完成上述配售事項後，雷軍的持股比例為 23.4%，承配人的持股比例為 3.1%，其他股東的持股比例為 73.6%。

專家認為，小米此次資本運作來看對公司發展具多方面的意義，整體上利大於弊，但也存在一定潛在風險。從市場角度分析，小米這一動作也釋放出積極信號。在競爭激烈的科技行業，企業的每一次資本運作都備受關注。此次配售及認購事項，向市場展現小米積極進取的發展態度和戰略佈局。

此外，外資態度也相當看好。高盛上調小米 2025 至 2027 財年收入和凈利預期，並調升目標價至 63 港元，給予「買入」評級，滙豐 (HSBC) 也上調目標價從 65.6 港元上調至 70.4 港元。兩家機構均認為，小米最新舉措很可能會吸引更多資金流入，對股價也有提振作用。

高盛之前調高小米目標價的時候，就有不少投資者跟著加倉，股價也跟著上漲。此次外資給出這麼積極的評價，後續小米股價說不定還有上升空間。

然而，網路上也有部分觀點對此次配售及認購提出擔憂。有人認為，配售股份價格較最後交易日收盤價存在一定折讓，恐對現有股東權益造成稀釋，短期內可能引發股價波動。回顧過往類似案例，當公司進行大規模股權配售時，股價在短期內確實會面臨一定壓力，但長期來看，若企業能有效利用資金實現業績增長，股價有望回升。

另有觀點認為，資金投入的效果難以保證，若業務擴張和研發投資未能達到預期，可能導致資源浪費。

總體來看，小米此次配售現有股份及先舊後新認購新股份的舉措，是基於自身發展戰略做出的重要決策。儘管短期內可能面臨股價波動等挑戰，但從長遠看，為公司提供了發展所需的資金，有助於優化資本結構、提升科技實力和市場競爭力，符合公司及股東的整體利益。