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鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估下修至-1.23元，預估目標價為5.38元

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.21元下修至-1.23元，其中最高估值-0.7元，最低估值-1.53元，預估目標價為5.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值-0.7(-0.7)0.22-0.09
最低值-1.53(-1.53)-1.19-0.96
平均值-1.17(-1.17)-0.72-0.48
中位數-1.23(-1.21)-0.79-0.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值170.08億298.19億217.19億
最低值126.21億145.95億160.74億
平均值144.26億194.00億196.87億
中位數140.65億187.68億203.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.69-1.04-1.30-1.76-1.53
營業收入23.55億56.03億73.17億78.50億91.33億

詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNIO

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