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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class ACWST-US的目標價調降至115元，幅度約3.36%

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)提出目標價估值：中位數由119元下修至115元，調降幅度3.36%。其中最高估值130元，最低估值108元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Casella Waste Systems, Inc. - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Casella Waste Systems, Inc. - Class A今(24日)收盤價為110.46元。近5日股價上漲3.36%，標普指數上漲0.51%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CWST市場預估目標價

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Casella Waste Systems, Inc. - Class A110.46-0.30%

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