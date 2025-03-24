鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class ACWST-US的目標價調降至115元，幅度約3.36%
鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)提出目標價估值：中位數由119元下修至115元，調降幅度3.36%。其中最高估值130元，最低估值108元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Casella Waste Systems, Inc. - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Casella Waste Systems, Inc. - Class A今(24日)收盤價為110.46元。近5日股價上漲3.36%，標普指數上漲0.51%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為119.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為119.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至3.1元，預估目標價為17.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至10.61元，預估目標價為136.00元
上一篇
下一篇