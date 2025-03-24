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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP BLEN.B-US的目標價調降至136元，幅度約5.25%

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)提出目標價估值：中位數由143.53元下修至136元，調降幅度5.25%。其中最高估值170元，最低估值110元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予LENNAR CORP B評價：積極樂觀5位、保持中立14位、保守悲觀0位。

LENNAR CORP B今(24日)收盤價為109.23元。近5日股價下跌5.25%，標普指數上漲0.51%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LEN.B市場預估目標價

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