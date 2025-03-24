〈台幣〉觀望4/2對等關稅 弱勢盤整收33.038元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-24 18:15

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美國總統川普仍打算於 4 月 2 日宣布針對各國課徵「對等關稅」，儘管他不想批准太多豁免請求，但可能會有一些「彈性」。台股今 (24) 日開高走低、跌逾百點，外資賣超約 115 億元，並偏向匯出，使得新台幣兌美元再度失守 33 元關卡，終場收在 33.038 元，貶值 5 分，台北及元太外匯總成交值 14.65 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.99 元，盤中最低來到 33.052 元。外匯交易員指出，新台幣匯率近期呈現弱勢盤整格局，受川普關稅政策不確定性影響，聯準會也表態無意急於降息行動，帶動美元維持強勢地位。

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觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，韓元貶值 0.32%，日元貶值 0.23%，新加坡幣貶值 0.2%，新台幣亦貶 0.15%，人民幣則小貶 0.06%，亞幣大致走貶，美元指數小漲 0.03%。