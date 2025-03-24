國泰台中置地廣場2029年完工 由台北101南下經營

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-24 12:40

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台北 101 與國泰人壽今 (24) 日正式簽署商場合作契約，將共同進軍台中，在捷運市政府站旁打造全新城市地標—「置地廣場 台中」，目標推動台中城市發展邁向國際新高度，此地標性綠建築預計於 2029 年完工。

台北 101 說明，這次合作洽談可說是一拍即合，憑藉台北 101 在高端商場的經營實力，以及國泰人壽豐富的地產開發與管理經驗，強強聯手打造「置地廣場 台中」，預計可帶動區域經濟活力，並為消費者帶來前所未有的精緻購物與生活體驗，為台中城市發展注入新動能。

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「置地廣場 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達 4.7 萬坪 (商業空間 3.5 萬坪和停車空間 1.2 萬坪)，其中，B1 至 7 樓規畫為高端商場約 1.7 萬坪，預計匯聚國際級品牌、創新零售體驗和多元生活場域，將為台中消費市場帶入新氣象。