〈零售迎母親節大檔〉環球購物訂10%成長高標 全年拚導入體驗客、拓VIP會員

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-19 19:44

‌



隨著 4 月初兒童節 4 天連假到來，冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心 Global Mall 今 (19) 日宣布，在母親節檔期前推出「美好購物節」作為前哨戰，全檔期設下業績年增幅上看 10% 的高標，要較第一季的增幅更高。

環球購物第一季業績成長 5%，來客則成長 10%，尤其車站店點來客量優於預期。

‌



展望 2025 年，環球購物分享，今年的百貨趨勢是各業者都要想破頭做活動，先導入體驗型客群，進而帶動零售。

另一方面，隨著韓流發威，韓國文化帶來的年輕消費力道龐大，也要更積極導入韓系品牌，以強攻 Z 世代商機。

環球購物今年開始做會員分級，其中，等級最高的三星會員 (期間累積消費滿 5 萬元) 共 2 萬人，貢獻會員消費約 20% 的比重，二星 (期間累積消費滿 1 萬元) 也有 15 萬名；今年總會員數也將從目前的 145 萬名，上看 160 萬名。

另外，環球購物分析，新光三越中港店氣爆後，並未感受到百貨業來客量因而受影響，對零售氛圍的衝擊還好，餐飲業種也維持穩定成長中。

環球購物此次以春日樂遊趣為主題，首度規劃 SNOOPY 史努比系列活動及拍照展區，並與星宇航空合作，會員於全台 8 店單筆消費滿 300 元，即可抽星宇航空 X SNOOPY 主題航班北美航線來回機票 1 張 (共抽出 8 名)，以及 SNOOPY X 星宇航空限量商品。

為滿足連假出遊、換季採購多元需求，自 3 月 27 日至 4 月 16 日會員於 Global Mall 新北中和、桃園 A8、A19、屏東市指定品牌刷 Global Mall 聯名卡當日消費滿 3,000 元，最高送 600 元電子商品禮券；板橋車站、南港車站、新左營車站、林口 A9 則為於指定品牌刷聯名卡當日消費滿 2,000 元，最高送 400 元電子商品禮券，回饋最高達 20%。

除了會員享高回饋，新北中和、板橋車站、桃園 A8、A19、屏東市再加碼集結近 50 家品牌推會員單筆消費滿 3,000 元享點數 3 倍送，同時二、三星會員還能享當日單筆滿 5,000 元再送 200 元電子商品禮券，包括資生堂、無印良品、Nike、adidas、宜得利家居、Roots、OWNDAYS、JINS、TOY WORLD、Beutii 等，多重好康疊加一次享超值。