春假來宜蘭fun風看幾米！綠色博覽會329開跑、刷一銀卡現場購票8折再享好康

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-24 12:29

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2025 宜蘭綠色博覽會將於蘇澳武荖坑風景區盛大揭幕，3 月 29 日起為期 44 天，使用第一銀行「宜蘭認同卡」(宜蘭卡) 現場購票即享 8 折優惠，住宿美食再享最高 3％刷卡金回饋，讓卡友輕鬆旅遊無負擔，還能前往第一銀行宜蘭藝術特色分行參觀全臺首款百年古蹟結合幾米《忘記親一下．時空旅行》裝置藝術，體驗專屬 AR 實境解謎遊戲，讓旅程更知性豐富。

4 月 1 日至 8 月 31 日，第一銀行與宜蘭縣政府共同舉辦「宜蘭 fun 假趣」，活動期間新申辦宜蘭卡，核卡後 30 天內不限地點一般消費累積滿新臺幣 800 元，即享 100 元刷卡金，且每月於宜蘭縣內一般消費單筆每滿 500 元 (含) 以上，登錄再享 50 元刷卡金，每卡每月最高可拿 100 元，等於活動期間最高可得 500 元。

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第一銀行攜手宜蘭知名飯店推出宜蘭卡專屬優惠，「長榮鳳凰酒店 (礁溪)」平日一泊二食 10200 元及泡湯、餐廳 9 折優惠、「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」全館餐飲優惠 85 折及平日露天風呂兩人同行一人免費、「宜蘭村却國際溫泉酒店」平日住宿、餐廳及泡湯 9 折起，搭配宜蘭卡專屬優惠並完成登錄，全臺住宿、美食及旅遊等通路最高再享 3％現金回饋。