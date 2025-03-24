德國鬆綁「債務剎車」駛向赤字支出時代 恐觸發歐債危機

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 14:20

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德國放寬債務限制，將大規模擴增國防支出，引發歐洲債券市場動盪，恐觸發新一輪歐債危機。

德國聯邦參議院 21 日通過修憲案，放寬國家舉債限制，為候任總理梅爾茨（Friedrich Merz）提出的 5000 億特別基金取得法源依據。修憲案通過後，不僅象徵德國數十年來的財政謹慎政策的結束，也意味著這個歐洲最大經濟體正式進入了赤字支出的新時代。

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未來德國聯邦政府可在國防、民防、情報、資安等領域，針對超出 GDP 1% 的支出額度舉債，2025 年預估舉債空間將超過 440 億歐元。

修憲案也創設一項不受「債務剎車」限制的特別基金，新政府可動用高達 5000 億歐元，投入全國基礎建設翻新與工業綠色轉型。

彭博社分析報導，德國新大規模支出時代正在推高整個歐洲的借貸成本，重新點燃了歐洲外圍國家財政穩定的憂慮。義大利、希臘、西班牙和葡萄牙（俗稱 PIGS）的基準債券殖利率與本月初相比上升了 30 多個基點。

這四個國家在十多年前歐洲主權債務危機期間被綁在一起，它們仍然是歐洲債務負擔最重的國家，對利率上升極為敏感。

M&G Investments 的投資組合經理 Robert Burrows 表示，「「如果德國擁抱赤字支出，其他國家可能會效仿，導致整個歐洲對債務採取更寬鬆的態度。這可能削弱對歐洲政府債券的信心，提升高負債國家的借貸成本。」

自從本月初以來，德國債券殖利率也有所上升，但市場普遍認為，作為歐洲最大的經濟體，德國在多年緊縮後完全可以輕鬆增加支出。

風險在於，這項措施可能會對德國境外產生影響，尤其是在歐洲領導人支持放寬預算規則的計畫的情況下。

Eurizon SLJ Capital 執行長 Stephen Jen 的最新分析發現，在主要的 27 個歐盟成員國中，只有德國、荷蘭、瑞典和愛爾蘭有足夠的財政空間來大幅增加財政支出。

Stephen Jen 認為，德國公債殖利率上升可能導致利差擴大，並增加歐洲其他地區的融資負擔，其中法國、西班牙和希臘是最容易受到影響的國家。