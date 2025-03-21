李開復：中國大模型未來很可能只剩下DeepSeek、阿里巴巴和字節跳動

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-21 10:10

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據《每日經濟新聞》周四（20 日）報導，零一萬物創始人李開復在一檔對話節目時表示，DeepSeek 掀起的行業變革徹底顛覆人工智慧（AI）行業的發展模式，「可能讓 OpenAI 創始人輾轉難眠」。

他同時預測，中國市場最終可能只剩下 DeepSeek、阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 和字節跳動三家主要 AI 模型公司，目前 DeepSeek 的勢頭最強。

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「在多數市場中，大部分最後將以寡頭局面收場。第一名賺了很多錢，第二名收支平衡，後頭幾名多半不能算是成功。在大模型的賽道中，由於底層模型很難直接轉化為商業模式，所以情況更加複雜。」李開復說。

他進一步表示：「中國大模型行業的競爭仍會熱火朝天好一段時間，最終可能有三個贏家，美國可能有四個贏家，但這並不意味著其他幾十家公司會放棄競爭，所以我判斷那些正在快速發展壯大的公司，會繼續高頻發布新的模型和產品。在我看來，xAI、DeepSeek 是發展速度最快的公司。同時，OpenAI、阿里巴巴、Google 和 Anthropic 都會做出令人敬佩的研究工作。」

他特別提到，儘管字節跳動可能不在大多數人的視野裡，但他依然看好字節跳動，因為字節跳動在大模型領域已經投入海量資源。

在李開復看來，DeepSeek 問世的時候，中國迎來了自己的「ChatGPT 時刻」。

3 月 17 日，零一萬物正式發布萬智企業大模型一站式平台，並宣布可提供企業級 DeepSeek 部署定制解決方案。零一萬物也是中國大模型「六小虎」（智譜、零一萬物、百川、MiniMax、月之暗面、階躍星辰）中第一個全面擁抱 DeepSeek 的 AGI（通用人工智慧）公司。

李開復表示，就像很多人不知道如何把 Windows 內核用起來，因此需要 Windows 軟體作業系統和應用程式界面，還有配套 Windows 系列應用，Windows 內核才能變得有用。