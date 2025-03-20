鉅亨速報 - Factset 最新調查：鐵山IRM-US的目標價調降至118元，幅度約5.6%
鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對鐵山(IRM-US)提出目標價估值：中位數由125元下修至118元，調降幅度5.6%。其中最高估值140元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予鐵山評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀1位。
鐵山今(20日)收盤價為88.61元。近5日股價上漲5.6%，標普指數上漲1.36%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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