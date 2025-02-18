search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鐵山(IRM-US)EPS預估上修至1.93元，預估目標價為127.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對鐵山(IRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.93元，其中最高估值2.07元，最低估值1.7元，預估目標價為127.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.07(2.07)2.632.36
最低值1.7(1.7)2.052
平均值1.92(1.9)2.232.18
中位數1.93(1.88)2.12.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值67.91億74.55億81.53億82.65億
最低值66.79億70.00億72.75億82.65億
平均值67.22億72.90億77.68億82.65億
中位數67.20億73.51億78.77億82.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.191.551.900.630.61
營業收入41.47億44.92億51.04億54.80億61.50億

詳細資訊請看美股內頁：
鐵山(IRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIRM

相關行情

台股首頁我要存股
鐵山95.410.17%

延伸閱讀


Empty