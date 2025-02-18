鉅亨速報 - Factset 最新調查：鐵山(IRM-US)EPS預估上修至1.93元，預估目標價為127.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對鐵山(IRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.93元，其中最高估值2.07元，最低估值1.7元，預估目標價為127.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.07(2.07)
|2.63
|2.36
|最低值
|1.7(1.7)
|2.05
|2
|平均值
|1.92(1.9)
|2.23
|2.18
|中位數
|1.93(1.88)
|2.1
|2.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|67.91億
|74.55億
|81.53億
|82.65億
|最低值
|66.79億
|70.00億
|72.75億
|82.65億
|平均值
|67.22億
|72.90億
|77.68億
|82.65億
|中位數
|67.20億
|73.51億
|78.77億
|82.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.19
|1.55
|1.90
|0.63
|0.61
|營業收入
|41.47億
|44.92億
|51.04億
|54.80億
|61.50億
詳細資訊請看美股內頁：
鐵山(IRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)EPS預估上修至4.06元，預估目標價為144.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為17.19元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估上修至0.55元，預估目標價為27.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為119.00元
上一篇
下一篇