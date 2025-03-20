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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)EPS預估上修至-0.3元，預估目標價為39.44元

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.42元上修至-0.3元，其中最高估值0.69元，最低估值-2.26元，預估目標價為39.44元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.69(0.69)3.64.394.07
最低值-2.26(-2.26)-0.114.394.07
平均值-0.6(-0.6)1.784.394.07
中位數-0.3(-0.42)1.784.394.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值252.70億350.56億371.99億371.47億
最低值139.42億170.39億371.99億371.47億
平均值183.15億241.96億371.99億371.47億
中位數160.76億228.38億371.99億371.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS---2.22-4.83-4.83
營業收入4.61億10.12億47.37億72.93億

詳細資訊請看美股內頁：
ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZK

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