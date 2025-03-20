鉅亨速報 - Factset 最新調查：ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)EPS預估上修至-0.3元，預估目標價為39.44元
鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.42元上修至-0.3元，其中最高估值0.69元，最低估值-2.26元，預估目標價為39.44元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.69(0.69)
|3.6
|4.39
|4.07
|最低值
|-2.26(-2.26)
|-0.11
|4.39
|4.07
|平均值
|-0.6(-0.6)
|1.78
|4.39
|4.07
|中位數
|-0.3(-0.42)
|1.78
|4.39
|4.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|252.70億
|350.56億
|371.99億
|371.47億
|最低值
|139.42億
|170.39億
|371.99億
|371.47億
|平均值
|183.15億
|241.96億
|371.99億
|371.47億
|中位數
|160.76億
|228.38億
|371.99億
|371.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-2.22
|-4.83
|-4.83
|營業收入
|4.61億
|10.12億
|47.37億
|72.93億
詳細資訊請看美股內頁：
ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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