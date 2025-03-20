〈港股盤後〉科技股全面下挫 恒指從三年高點回落 結束連4日漲勢

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-20 17:00

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香港股市今 (20) 日從 3 年高點大幅回調，三大指數開低走低，恒生指數(HSI) 結束連 4 日漲勢，因中國央行連 5 月維持基準利率不變，抵消聯準會 (Fed) 對川普政府關稅影響跟貨幣政策前景的鴿派樂觀氣氛。

恒指今日收跌 2.23% 至 24219.95 點，恒生科技指數 (HSTECH) 跌 3.39% 至 5836.28 點，國企指數跌 2.33% 至 8950.18 點，紅籌指數亦跌 1.54% 至 3956.74 點。

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大盤方面，科技股全線下挫，萬國數據跌逾 14%，美圖跌逾 11%，百度收跌 5.44%，京東、快手、嗶哩嗶哩跟美團跌超 4%，阿里巴巴、騰訊跌超 3%，銅業股衝高回落，五礦資源漲逾 3%，佑駕創新一度大漲 28%，啟明醫療更飆漲逾 48%，汽車類股則漲跌不一，零跑收漲 6.24%，比亞迪股份續漲 1.73%，新能源車廠則普遍下跌，蔚來收低逾 3.91%，理想汽車亦跌逾 2.2%，恒大汽車跌超 16%。

此外，中國保險類股走低，新華保險跌超 6%，中國人壽、中國太保、中國人民保險集團、中國平安跌超 5%。

李嘉誠旗下長江基建集團亦跌逾 5%，因去年該公司營業額年增 1.04% 至 389.85 億港元，基建投資的銷售及利息收入 49.93 億港元，年減 16.6%，歸屬公司股東年度溢利年增 1.1% 至 81.15 億港元，每股溢利 3.22 港元，建議派發末期股息每股港幣 1.86 元，上年同期派 1.85 港元。

海運股則逆勢走強，中遠海能漲超 5%，因長江證券研報指出，過去兩年油運運價整體中樞高，卻旺季不旺。

消息面上，中國今日將五年期貸款市場報價利率 (LPR) 和一年期 LPR 分別維持在 3.6% 跟 3.1% 不變，這讓渴望透過降息來提振股市及經濟成長的投資人感到失望。

佑駕創新一度大漲 28%，因該公司獲福斯及奧迪智慧座艙定點。佑駕創新近日宣布，獲得多封定點通知書，將為某全球知名車廠旗下的合資品牌、豪華品牌提供 DMS 及 OMS 智慧座艙解決方案。業內人士透露，這兩家車廠分別是福斯和奧迪。此外，佑駕創新獲納入港股通。

另據《彭博資訊》報導，美國即將迎來一波規模龐大的銅貨運潮，預計未來幾周將有 10 至 15 萬噸精鍊銅抵達美國。美國總統川普上周簽署一項行政行動計畫，指示美國商務部調查銅進口對國安威脅，並可能採取包括關稅在內的緩解措施。進口商為避免潛在關稅，紛紛在政策落地前加大銅的進口量。