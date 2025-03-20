美俄元首通話後 玉淵譚天：俄烏停戰真的近了嗎？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-20 08:40

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俄羅斯總統普丁與美國總統川普周二（18 日）通話，這通電話會對烏克蘭局勢帶來怎樣的影響？以下是中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」周三對通話前後美俄表態的分析。

「玉淵譚天」說，仔細來看，俄方並沒有直接說要有效管控「交戰線」，反而是專門加了「可能停火」的限定詞。

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也就是說，接下來要如何劃定交戰線、如何設立緩沖區、如何限制兵力部署，這些都是需要仔細敲定的問題。

這也就是為何俄方專門指出「可能停火」的原因。俄方不確定交戰線，不劃定緩沖區，很難做到真正的停火。

而且，即便關於停火線問題得到解決，俄方也不會輕易同意全面停戰。

「玉淵譚天」表示，這也涉及俄方提出的第二個主張——烏克蘭去軍事化。主要有兩點，一是停止烏克蘭停止境內徵兵，二是禁止烏軍重新武裝。

但美方通稿裡沒有出現這兩點，烏克蘭也還沒同意。

事實上，俄羅斯提出這麼多訴求，反映俄烏在停火問題上仍然存在巨大分歧，短期內很難達成實質性突破。

烏克蘭危機升級以來，能源和基礎設施領域，就是雙方博弈的焦點。2022 年 2 月以來，相關數據顯示，雙方攻擊的目標地點呈現出明顯分布特徵：能源設施成為主要攻擊對象，比率佔 27%，涉及石油、天然氣等關鍵能源領域的設施受損嚴重。此外，鐵路、機場等基礎設施也是雙方攻擊的重點，比重佔 12%。