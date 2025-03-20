〈貴金屬盤後〉Fed維持利率不變 但暗示今年有2次降息 黃金小漲 徘徊在歷史高點
鉅亨網編譯許家華 2025-03-20 06:10
黃金價格周三 (19 日) 小幅走高，徘徊在歷史高點附近，此前聯準會 (Fed) 一如市場普遍預期，維持利率不變，但暗示今年年底前將再降息。
獨立金屬交易員 Tai Wong 表示：「由於 Fed 在聲明和經濟預測中發出混雜信號，不確定性加劇，金價上漲。黃金在強勁突破 3,000 美元關卡後進入牛市，由於資產市場的不確定性和對通膨上升的擔憂，黃金將繼續走高。」
在川普政府推出關稅措施後，Fed 維持其政策利率在 4.25%-4.50% 的區間，同時官員上調今年通膨預期，並下調經濟成長預期。
美國川普總統上周將鋼鐵和鋁進口關稅提高至 25%，並表示 4 月 2 日將實施新的對等關稅和產業關稅。
聯邦基金期貨顯示，交易員預計 Fed 於 6 月會議再次降息的可能性為 62.1%，高於周三公布決策前的 57%。
今年迄今黃金價格已上漲逾 15%。在經濟或地緣政治不穩定時期，黃金向來被視為避險投資，且因其不孳息的特性，在低利率環境下，黃金更具吸引力。
在地緣政治方面，美國總統川普與俄羅斯總統普丁通電話數小時後，俄羅斯和烏克蘭互相指責對方違反「不攻擊能源目標」的新協議。
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