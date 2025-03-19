〈貴金屬盤後〉中東緊張局勢、關稅擔憂 推動黃金漲1% 再創新高
鉅亨網編譯許家華 2025-03-19 06:01
黃金價格周二 (18 日) 上漲 1%，創下新高，穩定在每盎司 3,000 美元上方，原因是中東緊張局勢加劇以及美國川普總統的關稅計畫導致的貿易不確定性刺激投資者對避險資產的需求。
去年表現出色的黃金今年也保持強勁動能，今年迄今已漲逾 15%，並 14 次創下歷史新高。
MKS PAMP SA 金屬策略主管 Nicky Shiels 表示：「中東緊張局勢升級——以色列對加沙哈馬斯目標發動軍事打擊，威脅到停火協議——為黃金注入了新的買盤。」以色列空襲造成加薩 400 多人死亡，對持續兩個月的停火造成威脅。
與此同時，川普提出一系列美國關稅計畫，包括對鋼鐵和鋁徵收 25% 的統一關稅 (2 月生效)，以及 4 月 2 日將實施的對等關稅和行業關稅。
在經濟或地緣政治不穩定時期，黃金向來被視為避險投資。投資人現在將密切關注川普與普丁的會談，預計川普將推動烏克蘭停火，以及聯準會周三的貨幣政策會議。
芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 的聯準會觀察工具 (FedWatch Tool) 顯示，交易員預計聯準會周三將維持利率不變，同時他們認為 6 月降息的可能性接近 66%。
City Index 市場分析師 Razan Hilal 表示：「如果金價維持在 3,040 美元以上，預計下一個阻力位在極端情況下為 3,080 美元。」
其他貴金屬交易
Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「白銀價格正在追趕上來，未來幾周白銀價格可能更強勁上漲。」
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