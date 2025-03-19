鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為6.59元
鉅亨網新聞中心 2025-03-19 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.72元上修至0.73元，其中最高估值0.75元，最低估值0.6元，預估目標價為6.59元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.75(0.75)
|0.83
|0.9
|最低值
|0.6(0.6)
|0.64
|0.71
|平均值
|0.72(0.71)
|0.78
|0.82
|中位數
|0.73(0.72)
|0.79
|0.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|314.76億
|346.73億
|370.74億
|最低值
|304.34億
|328.17億
|351.51億
|平均值
|311.09億
|335.60億
|362.92億
|中位數
|312.85億
|334.03億
|367.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.34
|0.46
|0.53
|0.62
|0.71
|營業收入
|372.48億
|349.64億
|506.11億
|690.23億
|629.25億
詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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