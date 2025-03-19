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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為6.59元

鉅亨網新聞中心 2025-03-19 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.72元上修至0.73元，其中最高估值0.75元，最低估值0.6元，預估目標價為6.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.75(0.75)0.830.9
最低值0.6(0.6)0.640.71
平均值0.72(0.71)0.780.82
中位數0.73(0.72)0.790.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值314.76億346.73億370.74億
最低值304.34億328.17億351.51億
平均值311.09億335.60億362.92億
中位數312.85億334.03億367.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.340.460.530.620.71
營業收入372.48億349.64億506.11億690.23億629.25億

詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITUB

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