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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估下修至0.71元，預估目標價為7.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.72元下修至0.71元，其中最高估值0.79元，最低估值0.69元，預估目標價為7.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.79(0.79)0.890.960.98
最低值0.69(0.69)0.760.840.98
平均值0.72(0.72)0.80.870.98
中位數0.71(0.72)0.790.850.98

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值317.09億352.50億379.15億362.12億
最低值275.83億293.93億314.34億362.12億
平均值291.07億314.95億338.02億362.12億
中位數289.77億311.85億334.00億362.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.380.510.590.68
營業收入372.48億349.64億506.11億690.23億

詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITUB

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