鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估下修至0.71元，預估目標價為7.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.72元下修至0.71元，其中最高估值0.79元，最低估值0.69元，預估目標價為7.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.79(0.79)
|0.89
|0.96
|0.98
|最低值
|0.69(0.69)
|0.76
|0.84
|0.98
|平均值
|0.72(0.72)
|0.8
|0.87
|0.98
|中位數
|0.71(0.72)
|0.79
|0.85
|0.98
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|317.09億
|352.50億
|379.15億
|362.12億
|最低值
|275.83億
|293.93億
|314.34億
|362.12億
|平均值
|291.07億
|314.95億
|338.02億
|362.12億
|中位數
|289.77億
|311.85億
|334.00億
|362.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.38
|0.51
|0.59
|0.68
|營業收入
|372.48億
|349.64億
|506.11億
|690.23億
詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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