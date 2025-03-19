〈零售迎母親節大檔〉台中大遠百一線精品接力完成大改裝 營運大進補

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-19 18:33

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時序進入百貨上半年最大檔期母親節前哨戰，遠百 (2903-TW) 營運長林彰豐今 (19) 日表示，遠百母親節業績目標 115 億元、力求成長超過 5%；林彰豐也提到，台中新光三越氣爆事件發生後，緊鄰的台中大遠百平均來客量並未有明顯變化，隨著今年三大國際精品品牌完成長達 2 年的接力改裝，預料作為業績要角的精品銷售反而會好轉。

林彰豐說明，統計第一季以來台中大遠百的來客並未有明顯落差，餐飲大品牌的來客量也沒有受到影響，反而是愛馬仕和迪奧接近改裝完成，日前香奈兒也完成調整，三大品牌合計改了快 2 年，隨著館內國際一線精品全數改裝完畢，看起來今年業績動能會好。

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遠百明日起至 4 月 17 日將展開「粉漾馨情 - 美麗購物節」，作為母親節前哨戰，化妝品給出最高直逼 16% 的回饋，力拚母親節總檔期業績上看 115 億元、年增 5%。

林彰豐進一步指出，今年前 2 月業績持平，但「精品有回溫，壓力就比較沒有那麼大」，但也不諱言，化妝品業種相對辛苦，尤其日系品牌，原因是「消費者都跑去日本買」，但看起來日元可能逐漸升值，加上百貨業者加碼回饋，回饋率近 20%，「國內百貨將可以和日本當地有效比拼」。