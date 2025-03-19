GTC大會後輝達股價為何下跌？分析師：黃仁勳老調重彈 主題演說沒新意

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-19 14:10

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AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 周二 (18 日) 舉行年度 AI 盛宴 GTC 大會，執行長黃仁勳激情演講約兩個小時，描繪輝達的未來藍圖，但資本市場對這種熱情並不很買單，周二股價收低 3.43% 至每股 115.43 美元，盤後再下跌 0.55% 至 114.79 美元。

Lopez Research 創辦人 Maribel Lopez 表示，黃仁勳說的東西早就已經被說透了，提到的量子運算、機器人技術都無法成為輝達短期內的主要銷售驅動力，這些發展方向都無法媲美輝達核心業務—晶片的發展速度。黃仁勳也肯定了這個觀點及量子運算和機器人都需要時間才能看到回報。

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傑富瑞分析師 Bla​​yne Curtis 也表示，輝達在硬體、軟體和垂直領域擁有強大的實力，但希望看到更多證據證明輝達有潛力擴大其總市場規模，並在成本方面能提供優勢。黃仁勳在 GTC 大會上更新後的路線圖顯示，輝達的新晶片系列 Rubin 只會在 2026 年進行增量更新，而 Rubin Ultra 則需要在 2027 年才會實現重大升級。

AI 發展進入瓶頸期，加上美國總統川普的關稅政策持續引發市場不安，美股科技股周二持續下跌，那斯達克收低 1.7%。經濟的不穩定性，加上政策干擾，令美股在周三 (Fed) 聯準會利率決定出爐前陷入動盪。

但華爾街也有人繼續看多輝達，Truist 分析師 Will Stein 在 GTC 大會之前出具研究報告中指出，投資人最大擔憂是輝達客戶部署了過多的運算能力，尤其是在 DeepSeek 橫空出世之後。

若輝達客戶進入算力消化期，產業可能將陷入週期性衰退，Stein 也承認這一擔憂不無道理，但也認為時機非常重要。

Stein 仍將輝達視為人工智慧關鍵公司，且其領導地位更仰賴該公司的創新文化、生態系統以及對軟體、培訓模式和服務的大量、持續的投資。

中國媒體《新聞眼》也指出，輝達股價在發佈會後仍下跌的可能原因包括市場預期落空，發佈內容多為既定路線圖的延續，缺乏意外驚喜。此外，亞馬遜、谷歌等雲端服務商自研 AI 晶片可能降低對輝達的依賴。中國新創公司 DeepSeek 推出低成本推理模型，使用較少輝達晶片即可達到類似效果，引發投資者對其高溢價晶片需求的質疑。