美俄定3/23在沙國舉行會談 商討烏克蘭問題

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-19 11:12

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美國中東問題特使威特科夫周二（18 日）在接受《Fox News》採訪時表示，美方與俄羅斯將於 23 日在沙烏地阿拉伯吉達舉行會談，商討烏克蘭問題。

俄羅斯總統普丁與美國總統川普周二稍早通電，重點討論俄美關係正常化、烏克蘭局勢等問題，此次通話是繼 2 月 12 日雙方首次通話後第二次直接對話，被視為烏克蘭戰爭能否實現突破性進展的關鍵節點。

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俄羅斯克里姆林宮周二稱，兩國領導人圍繞烏克蘭局勢，繼續進行詳細和坦誠的意見交流。

美國白宮發布聲明，稱雙方談到和平與停火的必要性，並且都同意這場戰爭需要以持久和平的方式結束。雙方還強調需要改善美俄雙邊關係。

白宮說，兩位領袖一致認為，實現和平將從能源和基礎設施停戰開始，以及就實施黑海海上停火、全面停火和永久和平進行技術談判。白宮稱，這些談判將在中東展開。

以下是美俄通話看點：

1、俄烏將互換 175 名被俘人員

普丁向川普通報，19 日俄烏雙方將互換 175 名被俘人員。

普丁表示，支持以和平方式結束戰爭，俄方願同美方夥伴共同制定可行調解方案，該方案應具有綜合、穩定、長期等性質，同時必須考慮消除危機根本原因絕對必要性，以及俄羅斯在安全領域的合法利益。

2、俄方支持俄烏 30 天內不攻擊對方能源基礎設施提議

川普在會談中提議俄烏雙方相互承諾 30 天內不攻擊能源基礎設施目標。

普丁對此倡議作出積極回應，並已立即向俄軍下達命令。

3、俄方強調解決俄烏問題關鍵前提是停止對烏軍援

在通話中，針對美方提出的 30 天停火倡議，俄方強調若干關鍵條件：需對全線停火實施有效監督、必須停止烏克蘭境內強制動員及武裝部隊重新武裝。

俄方並指出，烏克蘭政權存在重大失信風險，該政權已多次破壞既有協議。特別提請關注烏克蘭武裝分子在庫斯克州針對平民的野蠻恐怖主義行徑。

俄方強調，防止衝突升級和推進政治外交解決的關鍵前提是，完全停止對烏方的外國軍事援助和情報支援。

4、俄方稱若烏軍投降 將給予人道待遇

就川普近期呼籲「保全庫斯克州被圍烏軍性命」的表態，普丁表示，願秉持人道主義原則，承諾若烏軍投降，將根據俄羅斯法律和國際法準則保障其生命權，給予人道待遇。

5、俄方同意就黑海航運安全倡議開始談判

普丁對川普提出的有關黑海航運安全倡議作出建設性回應。

雙方同意就此開始談判，以敲定倡議具體細節。

6、俄美將加強雙邊合作及全球安全協作

雙方表達了雙邊關係正常化的共同意願。

雙方討論了一系列旨在推動未來經濟與能源領域互利合作的構想。

川普支持普丁提出的在美國和俄羅斯舉辦由 NHL 和 KHL 球員組成的俄美冰球比賽的建議。