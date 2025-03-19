特斯拉市值腰斬 打回大選前水準 空軍樂賺160億美元

鉅亨網新聞中心 2025-03-19 10:55

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根據數據提供商 S3 Partners 的報告，自去年 12 月 17 日特斯拉股價達到高點以來，該股的價格已經腰斬，做空者的帳面利潤累計達到 162 億美元。截止到 3 月 17 日的收盤，特斯拉的市值較去年 12 月的歷史高點暴跌了 7000 多億美元，相當於抹去了自大選以來的所有漲幅，而馬斯克 (Elon Musk) 的個人淨資產也蒸發超過 1000 億美元。

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特斯拉執行長馬斯克的公開言論對公司業務造成了影響，尤其是在歐洲的政治幹預和對極右翼政黨的支持，導致特斯拉在整個歐洲的汽車銷量下降。此外，他身為政府效率部門（DOGE）的負責人，大幅削減聯邦政府支出，也引起了美國民眾的不滿情緒，進一步影響了特斯拉的銷售表現。

對沖基金 Clean Energy Transition 的管理合夥人 Per Lekander 表示，特斯拉擁有強大的品牌價值，但馬斯克卻成功地破壞了這一點。他指出，馬斯克的行為使得潛在的消費者感到疏遠。

摩根大通上周將特斯拉的年底目標價從 135 美元下調至 120 美元，並在報告中提到，汽車行業歷史上很難找到類似的情況，讓一個品牌如此迅速地失去如此多的價值。

與此同時，特斯拉的做空者近期獲得的利潤，標誌著他們在某種程度上扭轉了近年來的慘痛交易。 S3 的數據顯示，自特斯拉 2010 年上市以來，做空者的帳面損失總計達 645 億美元，即使考慮到近期的利潤。在特斯拉股價下跌之前，許多對沖基金因持續的虧損被迫放棄了做空押注。

最近一個月，特斯拉被做空的股票數量增加了 16.3%，達到 7,150 萬股，占公司總股票的 2.6%。回想起美國大選後，投資人曾希望特斯拉能從馬斯克與川普的友好關係中受益，但如今的局面卻顯得格外戲劇化。

隨著市場對川普總統激進關稅的擔憂加劇，美國股市出現了廣泛的拋售。華爾街的多家投行也相繼下調了特斯拉的目標價。

瑞穗分析師在周一將特斯拉的目標價從 515 美元下調至 430 美元，理由是關稅不確定性將導致汽車需求疲軟。

富國銀行和摩根大通分析師分別將特斯拉的目標價下調至 130 美元和 120 美元，並暗示該股仍有較大的下跌空間。