〈陸股盤後〉美國商務部稱要阻中國取得晶片 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-19 16:30

‌



中國股市三大指數周三（19 日）收盤，美國商務部長 Howard Lutnick 周二表示，川普政府正尋求企業和外國政府的幫助，以防止中國取得美國晶片，並重申中國 AI 新創公司 DeepSeek 不當使用美國晶片。

滬指周三收盤跌 0.1% 報 3,426.43 點，深證成指跌 0.32% 報 10,979.05 點，創業板指跌 0.28% 報 2,222.35 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5072 兆元。

‌



Lutnick 在美國工業和安全局一場會議上說：「有人拿了我國晶片後轉移到中國賺錢。有時候錢不多，有時金額巨大，但他們試圖通過幫助反對我們生活方式的人來摧毀我們的生活方式。」

他還表示，川普政府打算嘗試將出口管制納入貿易協議，「讓各國決定自己是與美國、自由以及西方生活方式保持一致，還是為了多賺一點錢或買稍微便宜的東西而出賣靈魂，因為那就是你在做的事，你會把靈魂出賣給那些想傷害我們的人」。

此外，Lutnick 警告，若美國失去台灣，無法再獲得台灣晶片，那些晶片不來，就無法製造汽車。

Lutnick 也提及，川普努力提高美國鋁、鋼鐵、半導體晶片和其他商品的生產。「我們需要製造無人機，需要保護我們的無人機，需要建立資料中心。」

今年 1 月 29 日，Lutnick 在參議院商業、科學和交通委員會上表示，DeepSeek 以低價創造出 AI 模型，是透過從美國竊取或利用的方式。

他還表示，中國找到繞過美國出口管制的方法，美國必須找到一種以關稅模式支持出口管制的方式，以保持美國領先地位。