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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯CMI-US的目標價調升至406.6元，幅度約9.3%

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康明斯(CMI-US)提出目標價估值：中位數由372元上修至406.6元，調升幅度9.3%。其中最高估值436元，最低估值310元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予康明斯評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀2位。

康明斯今(19日)收盤價為351.67元。近5日股價下跌9.3%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CMI市場預估目標價

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