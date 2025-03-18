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裁員潮席捲豪車品牌！奧迪2029年前將砍約7500人 未來五年向德工廠投資逾2900億

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-18 11:30

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裁員潮席捲豪車品牌！奧迪2029年前將砍約7500人 未來五年向德國工廠投資逾2900億（圖：Shutterstock）

德國車廠奧迪周一 (17 日) 跟工會就一項裁員計畫達成共識，將於 2029 年前在德國裁員約 7500 人，以降低成本並提高競爭力。與此同時，奧迪未來五年將向德國工廠投資 80 億歐元(約 2925 億台幣)，用於技術創新和生產線升級，原本在其他國家生產的車款有望回流德國生產，並將在德國巴伐利亞 Ingolstadt 廠增加一款全新電動車款，以進一步推動電動化轉型。

奧迪執行長 Gernot Döllner 周一在 Ingolstadt 廠員工大會上表示：「奧迪必須變得更快、更靈活、更高效，這意味著我們必須進行必要的人員調整。」


奧迪的電動車戰略正面臨挑戰，市場數據顯示電動車的需求成長未達預期，導致奧迪調整原定的燃油車淘汰計畫。

根據新計畫，奧迪將在 2030 年後繼續生產部分燃油車款，並對傳統燃油車的電子架構進行優化，以提高市場競爭力。

奧迪打篹在行政和開發等領域削減多達 7500 個職位，此舉將對該公司內部架構產生深遠影響。裁員計畫的決定雖然艱難，但卻是奧迪在變革中尋求生存和發展的必然選擇。據稱，裁員計畫將在中長期內為奧迪每年節省 10 億歐元，這無疑是一筆可觀的資金，將為奧迪轉型提供強大的經濟支援。

奧迪裁員並非個案，而是豪華車廠裁員潮蔓延的一個縮影。根據《路透社》報導，福斯打算裁員 4.8 萬人，其中 3.5 萬為生產人員，保時捷也打算裁員 3900 人，賓士則打算在 2027 年前削減數千個工作崗位。

同時，博世、采埃孚和大陸集團等德國汽車零件供應商也在考慮減少員工規模，總體裁員人數可能達到 7 萬人。

這些豪車品牌之所以紛紛採取裁員措施，一方面是因為傳統車市萎縮，另一方面則是為了應對新能源汽車市場的競爭壓力。

自 2019 年以來，奧迪已裁員約 9500 人，該公司當時稱此舉應能釋放數十億歐元資金，用於支持向電動車轉型，並將獲利率提升至 9% 到 11%。

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奧迪裁員電動車轉型燃油車

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