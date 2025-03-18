〈陸股盤後〉央行等六部門為提振消費發聲 三大指數同步走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-18 16:30
中國股市三大指數周二（18 日）收盤同步走高，中國人民銀行（央行）等六部門為提振消費發聲，且消息人士透露，中國商務部將採取一系列措施，協助外貿企業拓展內銷渠道。
滬指周二收盤漲 0.11% 報 3,429.76 點，深證成指漲 0.52% 報 11,014.75 點，創業板指漲 0.61% 報 2,228.64 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5644 兆元。
釀酒、媒體、電力等類股走低，化纖、港口、有色、汽車、醫藥等族群拉升。
中國國務院新聞辦公室周一舉行記者會。國家發展改革委副主任李春臨表示，促消費文件首提穩股市、穩房市，努力讓老百姓消費底氣更足；相關職能部門正積極加緊制定育兒補貼、勞動工資等配套政策；不得違法延長勞動者工作時間，鼓勵彈性錯峰休假。
財政部經濟建設司司長符金陵說，將配合有關部門完善托育養老服務體系，積極展開育兒補貼制度研究。
市場監管總局市場稽查專員嵇小靈稱，今年將全面升級 12315 監管平台，努力實現消費維權零距離、高效率。
人力資源和社會保障部就業促進司負責人陳勇嘉指出，今年將擴大一次性擴崗補助政策覆蓋面，統籌用好各類產業基金促進就業。
商務部市場運行和消費促進司司長李剛表示，將展開汽車流通消費改革試點，著力培育汽車消費的新增長點。
中國人民銀行信貸市場司負責人車士義說，研究創設新結構性貨幣政策工具，加大消費重點領域低成本資金支持。
另中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」周一披露，知情人士透露，為抵禦外部衝擊，中國商務部將採取一系列措施，幫助外貿企業拓展內銷渠道。
上周末中國商務部長已經展開上海外貿企業視察。接下來，商務部還將在各地舉辦「外貿優品中華行」系列活動，為外貿企業拓展內銷搭建平台。
「玉淵譚天」說，一系列行動向市場釋出三個信號：
第一、外貿企業轉內銷有充足發展空間。
第二、對於外貿企業擔憂的問題，商務部將給予相應保障支持。
第三、推動內外貿一體化，幫助外貿企業拓內銷，是一項長期戰略，不僅僅是面對外部衝擊時採取的臨時性措施。
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