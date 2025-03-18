〈陸股盤後〉央行等六部門為提振消費發聲 三大指數同步走高

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市場監管總局市場稽查專員嵇小靈稱，今年將全面升級 12315 監管平台，努力實現消費維權零距離、高效率。

人力資源和社會保障部就業促進司負責人陳勇嘉指出，今年將擴大一次性擴崗補助政策覆蓋面，統籌用好各類產業基金促進就業。

商務部市場運行和消費促進司司長李剛表示，將展開汽車流通消費改革試點，著力培育汽車消費的新增長點。

上周末中國商務部長已經展開上海外貿企業視察。接下來，商務部還將在各地舉辦「外貿優品中華行」系列活動，為外貿企業拓展內銷搭建平台。

第三、推動內外貿一體化，幫助外貿企業拓內銷，是一項長期戰略，不僅僅是面對外部衝擊時採取的臨時性措施。