川普又有大動作：考慮對43個國家實施簽證限制

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-17 11:00

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據《紐約時報》上周五（14 日）報導，知情官員透露，川普政府正在考慮對數十個國家的公民實施全面旅行限制。

一份備忘錄共計列出 43 個國家，分為三組：

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第一組包括阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、葉門等國，其國民全面禁止入境。

第二組國家包括白俄羅斯、厄利垂亞、海地、寮國、緬甸、巴基斯坦、俄羅斯、南蘇丹、土庫曼斯坦等國。川普政府將部分限制這些國家的簽證發放，可能會影響其國民移民或旅遊。

第三組的國家包括安哥拉、貝南、柬埔寨等國。川普政府稱，如果其政府「不在 60 天內努力解決不足之處」，其國民簽證也會受到影響。

一位匿名美國官員透露，這份名單可能會有變化，而且尚未得到美國國務卿盧比歐等政府高層批准。

川普政府的此類外交行為並非首次。在川普擔任總統第一個任期內，曾對七個以穆斯林為主的國家實施旅行禁令——這項禁令經過多次修改後，最終在 2018 年獲美國最高法院判決維持。

今年 1 月 20 日，川普在上台後立即發布一道行政命令，要求加強對任何尋求進入美國的外國人安全審查，以發現國家安全威脅。

該命令指示幾名內閣成員在 3 月 21 日之前提交一份國家名單。根據命令，這份名單中的國家將因「審查和篩選資料非常不足」而被部分或全部暫停發放簽證。