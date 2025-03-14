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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為37.41元

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.81元，其中最高估值1.91元，最低估值1.18元，預估目標價為37.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.91(2.44)3.363.63
最低值1.18(0.77)1.533.63
平均值1.73(1.69)2.473.63
中位數1.81(1.78)2.453.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值342.15億457.07億446.76億
最低值251.59億288.76億352.07億
平均值286.43億364.50億399.42億
中位數282.50億371.82億399.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.13-0.05-0.311.68
營業收入13.70億41.88億67.25億174.81億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLI

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