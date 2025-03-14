鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為37.41元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.81元，其中最高估值1.91元，最低估值1.18元，預估目標價為37.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.91(2.44)
|3.36
|3.63
|最低值
|1.18(0.77)
|1.53
|3.63
|平均值
|1.73(1.69)
|2.47
|3.63
|中位數
|1.81(1.78)
|2.45
|3.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|342.15億
|457.07億
|446.76億
|最低值
|251.59億
|288.76億
|352.07億
|平均值
|286.43億
|364.50億
|399.42億
|中位數
|282.50億
|371.82億
|399.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|營業收入
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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