鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估上修至-2.09元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.47元上修至-2.09元，其中最高估值0.04元，最低估值-5.31元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.04(0.04)
|0.09
|-6.76
|-8.7
|最低值
|-5.31(-5.31)
|-6.1
|-6.76
|-8.7
|平均值
|-2.65(-2.72)
|-3.46
|-6.76
|-8.7
|中位數
|-2.09(-2.47)
|-4.43
|-6.76
|-8.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|156.21億
|159.85億
|138.89億
|133.30億
|最低值
|152.10億
|145.29億
|138.89億
|133.30億
|平均值
|153.77億
|152.78億
|138.89億
|133.30億
|中位數
|152.83億
|150.56億
|138.89億
|133.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.41
|0.81
|2.11
|-6.28
|-0.44
|營業收入
|18.88億
|19.86億
|19.98億
|170.16億
|158.26億
詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-2.17元，預估目標價為27.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-2.17元，預估目標價為27.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至3.6元，預估目標價為27.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估下修至25.5元，預估目標價為266.00元
上一篇
下一篇