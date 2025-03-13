美國再發吞併威脅？商務部長：加拿大成為一個州是最佳方案！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-13 10:40
在美國總統川普屢次表態要吞併加拿大後，如今川普政府要員也開始威脅了。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周三（12 日）表示，加拿大成為美國的一個州是合併兩國經濟的「最佳方式」。
「最好的方式，總統說過，真正合併加拿大和美國經濟的最好方式，是加拿大成為我國第 51 州。如果他們想合併，那就讓加拿大成為美國第 51 州。」他在《Fox Business 》節目中說道。
盧特尼克發表上述言論之際，近日美國和加拿大在關稅問題上關係緊張，來回拉扯。周二，在加拿大安大略省省長福特宣布對輸美電力徵收附加費後，川普表示，對加拿大鋼鋁關稅將從 25% 上調至 50%。
不久，福特又稱，在與盧特尼克交談後，將暫停徵收附加費。白宮貿易顧問納瓦羅也表示，不會對加拿大鋼鋁產品徵收 50% 的關稅，但原定 25% 關稅仍會生效。
然後，由於美方 25% 鋼鋁關稅生效，加拿大財長 Dominic LeBlanc 宣布，從當地時間 3 月 13 日起，將對價值 298 億加元的美國商品徵收 25% 報復性關稅。
川普此前不只一次表示，加拿大應該「成為美國第 51 州」。他指出，美國每年對加拿大的貿易逆差高達數十億美元，而加拿大「幾乎 90% 業務都是與美國進行」。
「我不想花費大量美元來支持這個國家，除非這個國家是一個州。如果它是一個州，加拿大人民將支付更低的稅。」他今年早些時候說。
然而，即將成為加拿大總理卡尼（Mark Carney）上周末強勢回應稱：「加拿大永遠不會以任何方式、形態或形式成為美國的一部分。」此前，加拿大外長喬利也說，川普對美國最大貿易夥伴加拿大徵收關稅，只是美國政府吞併加拿大的藉口。
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