優必選全尺寸人形機器人「天工行者」亮相 打破業界地板價

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-13 09:00

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優必選 (09880-HK) 12 日聯合北京人形機器人創新中心發布了全尺寸科研教育人形機器人「天工行者」，售價 29.9 萬元 (人民幣，下同)，將在今年第二季交付。

優必選表示，「天工行者」是業界首款 30 萬元以內的科研級人形機器人，具備高仿生、高強度、高性能、高穩定、高拓展、高開放的「六高特性」。

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其身高為 170 公分，擁有高度仿生的軀幹構型和擬人化的運動控制能力，全身多達 20 個自由度，能以 10km/h 的速度穩定奔跑，具備在山坡、台階、沙地、雪地等複雜泛化地形平穩移動、抗衝擊干擾等運動功能。

同時，它也搭載了創新中心「慧思開物」通用具身智慧平台，能為大學及研究機構提供完整的人形機器人研究解決方案。

根據調查，全尺寸（1.6 米以上）的人形機器人更貼近科研需求，可以進行更廣闊的研究課題。目前市面上提供的大多是中尺寸（1.1 公尺 - 1.3 公尺）的人形機器人，可開發性較少。

關鍵部位，天工行者採用鈦合金材質，充分降低整機重量，輕量化設計的同時保證機器人擁有高硬度、高性能、高穩定的屬性指標，非常適合科研場景下的設備反復調試。